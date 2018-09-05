Грузовик с мороженым попал в аварию в парке Мелитополя: опубликованы фото

Сегодня, 04:16

Водитель не убедился в безопасности разворота и буквально снес фонарный столб

Иллюстрация. Фото: freepik.com
Иллюстрация. Фото: freepik.com

В Мелитопольском городском парке имени Горького в среду, 5 сентября, произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего мороженое. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Как рассказали очевидцы, водитель фуры развозил мороженое по точки продажи на аттракционной площади и, сдавая назад, не убедился в безопасности движения и буквально снес опору уличного освещения.

К счастью, отдыхающих рядом не было, поэтому обошлось без пострадавших. Грузовик также не получил повреждений, поскольку передвигался на небольшой скорости. Фонарный столб оперативно заменили на новый, а на место происшествия вызвали полицейских.

Напомним, ранее в сети появилось видео с "приключениями" пассажиров маршрутки в Запорожье: водитель решил заработать по максимуму и "утрамбовывал" людей, которые не помещались в салон.

Отметим, что за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, Мелитополь, мороженое, запорожская область

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