В Запорожской области задержали похитителя ювелирных изделий

Сегодня, 17:14

Оперативники сумели разыскать и задержать подозреваемого в кратчайшие сроки

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Запорожской области

В Запорожской области в квартиру жителя Васильевки проник вор, который путем подбора ключей вскрыл замок и похитил ювелирные украшения. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 4 сентября.

Работники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи из квартиры мужчины 1958 года рождения, который проживает на Центральном бульваре.

Подозреваемым оказался житель Энергодара 1976 года рождения, который ранее уже отбывал срок за решеткой. Было открыто уголовное производство по статье "кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется досудебное расследование.

Ранее в Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Как рассказали в полиции, мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник сорвал с женщины украшение и бросился бежать. Очевидец пустился в погоню и задержал злодея.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.
вор, полиция, запорожская область, васильевка

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Источник:

"Сегодня"

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