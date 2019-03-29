В Мелитополе за осквернение мужчине грозит семь лет тюрьмы

Мужчина попался на краже металлического креста с кладбища

Иллюстрация. Сриншот с видео.

В Мелитополе за осквернение мужчине грозит семь лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/91a/b2e/5c891ab2e2d9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/91a/b2e/5c891ab2e2d9c.jpg 2019-03-29T18:55:30+02:00 Запорожье Мужчина попался на краже металлического креста с кладбища

В Мелитополе будут судить мужчину, который украл с кладбища металлический крест – прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Стражи порядка напомнили, что 19 марта во время патрулирования на улице Героев Крут заметили мужчину, который похитил с местного кладбища металлический крест. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

28 марта ему было вручено подозрение, а в суд направлен обвинительный акт по статье, которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в селе Таврическое Ореховского района Запорожской области вандалы разрушили несколько могил на местном кладбище. Полицейские совместно с активистами оперативно установили личности злоумышленников – ими оказались ранее судимые местные жители 1977 и 1979 годов рождения.

Также мы сообщали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.

Кроме того, в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.

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