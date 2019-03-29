В Мелитополе за осквернение мужчине грозит семь лет тюрьмы
Мужчина попался на краже металлического креста с кладбища
В Мелитополе будут судить мужчину, который украл с кладбища металлический крест – прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.
Стражи порядка напомнили, что 19 марта во время патрулирования на улице Героев Крут заметили мужчину, который похитил с местного кладбища металлический крест. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.
28 марта ему было вручено подозрение, а в суд направлен обвинительный акт по статье, которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.
Напомним, ранее в селе Таврическое Ореховского района Запорожской области вандалы разрушили несколько могил на местном кладбище. Полицейские совместно с активистами оперативно установили личности злоумышленников – ими оказались ранее судимые местные жители 1977 и 1979 годов рождения.
Также мы сообщали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.
Кроме того, в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.
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