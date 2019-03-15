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В Токмаке мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку

Сегодня, 13:18

Грабитель вырвал из рук 83-летней женщины кошелек и сбежал

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
В Токмаке мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg Запорожье Грабитель вырвал из рук 83-летней женщины кошелек и сбежал

В Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки, которое произошло в Токмаке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 14 марта копы получили от 83-летней женщины заявление об ограблении. По словам пострадавшей, к ней подбежал неизвестный, вырвал из рук кошелек с деньгами и скрылся.

Полицейские оперативно разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

А в Харьковской области полицейские оперативно раскрыли дерзкое ограбление – в Изюме трое парней ворвались в частный дом, избили хозяина и его друга, а потом вынесли технику – сабвуфер и монитор от компьютера.

После инцидента двое мужчин, 45 и 50 лет, были доставлены в местную больницу с побоями. В тот же день сотрудники уголовного розыска выяснили личности подозреваемых – ими оказались трое местных жителей, 17 и 18 лет.

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Тег ограбление, грабитель, запорожская область, токмак

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