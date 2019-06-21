В Запорожье 52-летний мужчина изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку и снял это на видео

У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой

Сегодня, 21 июня, в Запорожье задержали очередного подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

В полицию обратился 37-летний житель Хортицкого района. Он сообщил об изнасиловании дочери. Правоохранители выяснили, что около 11:00 на 5-м этаже в подъезде дома по улице Василия Сергиенко злоумышленник изнасиловал 12-летнюю девочку и снял это на видео.

Полицейские установили личность и разыскали злоумышленника. Им оказался 52-летний запорожец, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой.

В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Это уже не первый случай за неделю, когда в Запорожской области задерживают злоумышленников, совершивших изнасилование. Как сообщалось, работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

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