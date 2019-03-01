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В Запорожье автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 19:29

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Запорожье
Фото: ГУНП в Запорожье.
В Запорожье автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/96b/ce6/5c796bce659f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/96b/ce6/5c796bce659f3.jpg Запорожье От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Запорожье автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 28 февраля в Хортицком районе города. Там водитель на неустановленном легковом авто светлого цвета сбил пешехода и скрылся с места. От полученных травм мужчина 1954 года рождения скончался на месте происшествия.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, Запорожье, автомобиль

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