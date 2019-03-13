В Запорожье будут судить водителя, который пытался подкупить копа

Мужчина, находясь за рулем в пьяном виде, пытался "решить вопрос" с полицейским

Пьяный водитель предлагал копам взятку в две тысячи гривен. Фото: Нацполиция

В Запорожье будут судить водителя, который пытался подкупить копа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ee/643/5c88ee6438118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ee/643/5c88ee6438118.jpg 2019-03-13T13:59:00+02:00 Запорожье Мужчина, находясь за рулем в пьяном виде, пытался "решить вопрос" с полицейским

В Запорожье завершено досудебное расследование дела в отношении местного жителя, который, будучи пойманным за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пытался подкупить полицейского.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 17 февраля в селе Днепрельстан копы остановили автомобиль ВАЗ-2101 за нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился 35-летний житель Запорожья с признаками алкогольного опьянения.

При составлении административного протокола нарушитель предложил старшему сержанту полиции взятку в размере двух тысяч гривен. Деньги у подозреваемого изъяли.

Досудебное расследование по данному факту завершено. В суд направлен обвинительный акт в отношении нарушителя.

Напомним, ранее в Запорожской области на взятке попался сотрудник ГСЧС, который вымогал 280 тысяч гривен взятки от местного бизнесмена. Мужчину уличили в получении неправомерной выгоды в сговоре с представителем коммерческой структуры. Деньги злоумышленники вымогали за то, чтобы не мешать ему в его бизнесе в сфере пожарной безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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