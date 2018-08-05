Ограбление в масках Шрека в Харьковской области: преступников задержали

Сегодня, 13:37

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы м конфискацией имущества


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Для раскрытия дерзкого преступления полицейские провели комплекс оперативных розыскных действий. Благодаря принятым мерам они задержали в Одесской области двоих человек, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии", – говорится в сообщении.

На данный момент задержанные признали свою вину. Как оказалось, мужчины тщательно готовились к преступлению и разработали для него детальный план. Сейчас они находятся под стражей. Преступникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины: им грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00. Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен. 

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.
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