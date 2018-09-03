"Отпраздновали" день рождения: во Львовской области в кафе отравились семь человек

Сегодня, 12:06

Среди пострадавших – двое подростков  

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Бродовском районе Львовской области семь человек попали в больницу с отравлением после празднования дня рождения в кафе. Об этом сообщили во Львовской ОГА.

В больницу пострадавшие в состоянии средней тяжести попали вечером 2 сентября. Среди семи госпитализированных – двое подростков в возрасте 17 лет. Как выяснилось, все пострадавшие 1 сентября праздновали день рождения в кафе "София" в селе Суходолы.

На данный момент пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.

Не так давно в Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок

Также стоит напомнить о массовом отравлении малышей  в детском саду Одессы – там заболели около 50 детейА перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Кроме того, не так давно было зафиксировано новое отравление в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан-Марино": пострадали восемь детей и двое взрослых.
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