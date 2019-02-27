В Запорожье коммунальщики начали уборку города перед потеплением

Рабочие вывозят со дворов сухие ветки, листья и новогодние елки

В Запорожье активно убирают город к весне. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье коммунальщики начали уборку города перед потеплением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66f/b80/5c766fb807b57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66f/b80/5c766fb807b57.jpg 2019-02-27T13:11:44+02:00 Запорожье Рабочие вывозят со дворов сухие ветки, листья и новогодние елки

В Запорожье коммунальщики продолжают уборку города к весне. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в Хортицком районе города началась уборка внутридворовых территорий от сухих веток, листьев и елок.

Рабочие планируют расчистить около 200 дворов. Кроме того, коммунальщики убирают новогодние елки, которые до сих пор выкидывают в мусорные баки. Всего на вывоз сухих веток и листьев из городского бюджета выделено около полутора миллионов гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье начал работу грузовик для сбора мусора, который оборудован специальными датчиками. С 25 февраля в Вознесеновском районе города мусор собирал автомобиль, оснащенный современной видео- и GPS-техникой.

По словам специалистов, теперь с помощью видеокамер они смогут контролировать ситуацию на объектах, а также работу персонала. Пока электронная видеосистема работает в тестовом режиме на одном автомобиле. В ближайшее время ее планируют ввести и для другой спецтехники.

Также мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.

Кроме того, мы сообщали, как приключения львовского мусора продолжались в Черниговской области, а в Днепре разгорелся мусорный скандал.

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