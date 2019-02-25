В Запорожье начал работу "умный" мусоровоз
В Вознесеновском районе заработал мусоровоз, оборудованный видеосистемой
В Запорожье начал работу грузовик для сбора мусора, который оборудован специальными датчиками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как стало известно, 25 февраля в Вознесеновском районе города мусор собирал автомобиль, оснащенный современной видео- и GPS-техникой.
По словам специалистов, теперь с помощью видеокамер они смогут контролировать ситуацию на объектах, а также работу персонала.
Пока электронная видеосистема работает в тестовом режиме на одном автомобиле. В ближайшее время ее планируют ввести и для другой спецтехники.
Ранее мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.
Кроме того, мы сообщали, как приключения львовского мусора продолжались в Черниговской области, а в Днепре разгорелся мусорный скандал.
Также стоит напомнить, что в Тернополе власти вводят европейскую модель сортировки отходов. Теперь вместо традиционных мусорных баков в город закупают специальные контейнеры и обустраивают спецплощадки.
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