В Запорожье начал работу "умный" мусоровоз

В Вознесеновском районе заработал мусоровоз, оборудованный видеосистемой

В Запорожье на линию вышел "умный" мусоровоз. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье начал работу "умный" мусоровоз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e7/3ce/5c73e73ce5ca8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e7/3ce/5c73e73ce5ca8.jpg 2019-02-25T15:12:00+02:00 Запорожье В Вознесеновском районе заработал мусоровоз, оборудованный видеосистемой

В Запорожье начал работу грузовик для сбора мусора, который оборудован специальными датчиками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как стало известно, 25 февраля в Вознесеновском районе города мусор собирал автомобиль, оснащенный современной видео- и GPS-техникой.

По словам специалистов, теперь с помощью видеокамер они смогут контролировать ситуацию на объектах, а также работу персонала.

Пока электронная видеосистема работает в тестовом режиме на одном автомобиле. В ближайшее время ее планируют ввести и для другой спецтехники.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.

Кроме того, мы сообщали, как приключения львовского мусора продолжались в Черниговской области, а в Днепре разгорелся мусорный скандал.

Также стоит напомнить, что в Тернополе власти вводят европейскую модель сортировки отходов. Теперь вместо традиционных мусорных баков в город закупают специальные контейнеры и обустраивают спецплощадки.

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