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В Запорожье копы заблокировали пьяного водителя

Сегодня, 03:04

Остановить беглеца копы смогли только после того, как заблокировали ему дорогу

В Запорожье патрульные остановили пьяного водителя
В Запорожье патрульные остановили пьяного водителя. Фото: Facebook

В Запорожье полицейские устроили погоню за пьяным водителем, но задержать его сумели лишь после того, как заблокировали его машину.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел в Шевченковском районе города – по рации была передана информация о том, что по трассе Харьков – Симферополь двигается автомобиль Mitsubishi, водитель которого на требование копов об остановке попытался сбежать.

Патрульные начали преследование нарушителя, который создавал на дороге угрозу серьезных аварий и сумели его остановить на улице Николая Корищенко с помощью блокирования дороги.

В ходе разговора с водителем были обнаружены признаки алкогольного опьянения. При этом сам шофер всячески пытался избежать наказания.

В результате, на него были составлены админпротоколы по статье "управление транспортом в состоянии опьянения", постановление по статье "управление транспортом лицом без регистрационного документа", протокол по статье о "невыполнении требования об остановке", а также изъяли у него водительское удостоверение.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу Киев – Чоп, двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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Тег Запорожье, полиция, погоня, пьяный водитель

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