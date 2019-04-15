В Харьковской области в ДТП погиб майор полиции

Машина, за рулем которой был погибший, въехала в столб

Фото: facebook.com/policezmiev.

В ДТП под Харьковом автомобиль Mitsubishi въехал в столб: водитель, майор полиции, погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Змиевского отдела полиции Харьковской области.

"13 апреля начальник сектора превенции патрульной полиции Змиевского ОП ГУНП в Харьковской области майор полиции Евгений Колесник погиб в результате ДТП, которое произошло в Дергачевском районе Харьковской области. Евгению Колеснику было 37 лет. Без отца осталась маленькая дочь. Евгений с достоинством нес службу в рядах полиции. Для нас он навсегда останется принципиальным и отзывчивым полицейским, хорошим другом и коллегой, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Нацполиции Харьковской области авария произошла 13 апреля в селе Двуречный Кут. Мужчина ехал в направлении Ахтырки, что в Сумской области. Евгений Колесник решил обогнать машину, ехавшую впереди, но не справился с управлением и въехал в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский. Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский. Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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