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В Запорожье мужчина за 10 минут устроил два вооруженных нападения

Сегодня, 18:38

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

В Запорожье мужчина за 10 минут устроил два вооруженных нападения Запорожье Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы
В Запорожье мужчина за 10 минут совершил два вооруженных ограбления Видео: Нацполиция

В Запорожье полицейские оперативно задержали мужчину, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 13 марта в 12:38 копы получили заявление о разбойном нападении в помещении одного из заведений по улице Космической. Работники рассказали, что неизвестный зашел в кафе и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги.

Через пять минут, в 12:43, поступило еще одно сообщение о вооруженном ограблении – заявитель рассказал, что на той же Космической улице на него напал неизвестный и, угрожая пистолетом, отобрал мобильный телефон.

Полицейские опросили всех свидетелей и выяснили, что к обоим случаям причастен ранее судимый 42-летний местный житель. Злоумышленника задержали.

По факту разбоя открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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Тег оружие, разбой, нападение, Запорожье

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