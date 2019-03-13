В Запорожье мужчина за 10 минут устроил два вооруженных нападения
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы
В Запорожье полицейские оперативно задержали мужчину, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 13 марта в 12:38 копы получили заявление о разбойном нападении в помещении одного из заведений по улице Космической. Работники рассказали, что неизвестный зашел в кафе и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги.
Через пять минут, в 12:43, поступило еще одно сообщение о вооруженном ограблении – заявитель рассказал, что на той же Космической улице на него напал неизвестный и, угрожая пистолетом, отобрал мобильный телефон.
Полицейские опросили всех свидетелей и выяснили, что к обоим случаям причастен ранее судимый 42-летний местный житель. Злоумышленника задержали.
По факту разбоя открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.
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