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В Запорожье на АЗС из-за взрыва газового баллона вспыхнул пожар: есть пострадавший

Сегодня, 08:57

Огонь уничтожил автомобиль и повредил две колонки на заправке

Фото: А. Яремчук

Фото: А. Яремчук

В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции во время заправки взорвался газовый баллон. Вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня в 5:25 на улице Донецкое шоссе, 2а. Пожар охватил автомобиль и автозаправочные колонки. Прибывшим на место спасателям в 05:42 удалось ликвидировать огонь.

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Несмотря на оперативность спасателей, пламя уничтожило автомобиль и повредило две автозаправочные колонки. Кроме того, из-за инцидента пострадал человек.

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"К тушению привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам. Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности, АЗС – опасный объект. Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения.

Также в Украине давно существует проблема не только с пожарной безопасностью, но и незаконной продажей топлива. Осенью 2018 года в Одессе провели рейд по нелегальным АЗС. В полиции отмечают, что у незаконных заправок нет документов, безопасных резервуаров для топлива и огнетушителей.

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