В Запорожье обнаружили еще один случай смертельно опасной болезни

В Мелитополе житель Запорожской области в крайне тяжелом состоянии оказался в больнице после того, как поел маринованной рыбы собственного приготовления. Об этом сообщают в областном лабораторном центре Минздрава.

29-летний житель поселка Нововасильевка Приазовского района оказался в инфекционном отделении больницы, и ему поставили диагноз "ботулизм". А позже в лаборатории подтвердили диагноз медиков.

Выяснилось, что пострадавший накануне употреблял маринованный карася домашнего приготовления. Рыба была выловлена в Каховском водохранилище. Больному ввели противоботулиническую сыворотку. На сегодняшний день его состояние остается тяжелым.

Стоит отметить, что этот случай не единственный в Украине. Так, в Кропивницком Кировоградской области в больницу с диагнозом ботулизм попали два местных жителя. Накануне молодые люди употребляли сало и домашние консервы (печеночный паштет), который приготовила мать одного из пострадавших.

Напомним, ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Кроме того, неоднократные случаи ботулизма в прошлом году фиксировались и в столице.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской областях медики зафиксировали случаи смертельно опасного заболевания, которое случается после употребления некачественных продуктов - ботулизма.