В Запорожье парень в разгар ссоры убил младшего брата

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Коммунарском районе Запорожья произошло убийство – во время ссоры двух братьев старший из них, 24 лет, схватил нож и ударил в грудь младшего, 17-летнего.

Пострадавшего подростка с проникающим ранением грудной клетки доставили в больницу, где он позже скончался. Его брата задержали, ему инкриминируют обвинения в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас идут следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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