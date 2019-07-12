Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье парень в разгар ссоры убил младшего брата

12 июля, 16:20

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Коммунарском районе Запорожья произошло убийство – во время ссоры двух братьев старший из них, 24 лет, схватил нож и ударил в грудь младшего, 17-летнего.

Пострадавшего подростка с проникающим ранением грудной клетки доставили в больницу, где он позже скончался. Его брата задержали, ему инкриминируют обвинения в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас идут следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, Запорожье, брат

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье парень в разгар ссоры убил младшего брата". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство крымского татарина в Крыму: известна вероятная причина

Сегодня, 15:41

Полиция задержала подозреваемого в преступлении

В Полтавской области полицейскому грозит пожизненный срок за покушение на убийство

Сегодня, 14:18

Мужчина взорвал гранату, пытаясь убить незнакомую ему женщину

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

В Украине подорожают сигареты

Заброшенный Киев: какие тайны хранят железные исполины

В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона

Ученые нашли паука возрастом 100 млн лет. Его глаза светились

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

ДнепрОГА расчистила еще один водоем: появился новый пляж

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем

Зеленский провёл разговор с Путиным

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь