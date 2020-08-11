В Запорожье подозреваемая в убийстве ребенка няня снова пыталась выйти из СИЗО

В Запорожье подозреваемая в убийстве ребенка няня просила суд выпустить ее из следственного изолятора, заменив меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

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Соответствующую жалобу в Запорожский апелляционный суд подал адвокат женщины Павел Будилок, сообщается на официальном сайте судебной власти.

Юрист просил отменить постановление следственного судьи Орджоникидзевского районного суда от 30 июля, которым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 60 дней, и избрать ей иную меру пресечения.

После рассмотрения жалобы суд оставил ходатайство адвоката без удовлетворения – Ирина Суханова останется в СИЗО до 27 августа.

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Напомним, что адвокат подозреваемой уже добивался ее освобождения из СИЗО, заявляя, что не согласен с избранной мерой пресечения и считает ее не обоснованной, а решение суда – принятым под давлением.

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Как известно, маленькую Олесю родители отдали присмотр няни, а о смерти дочери им сообщили спустя час.

Позже адвокат семьи погибшей девочки опубликовал видео, на котором видно, что владелица нелегального детского сада привязывала девочке к голове подушку. Гибель ребенка копы расследуют как умышленное убийство.

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