В Запорожье пожар в многоэтажке повредил две квартиры

Сегодня, 17:39

Огонь быстро перекинулся на соседнее помещение

Фото: zanoza-news
Фото: zanoza-news

В Хортицком районе Запорожья 6 сентября вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже жилой многоэтажки, причем огонь быстро перекинулся на балкон соседнего помещения.

Спасателям пришлось добираться до очага возгорания с помощью автолестницы. Огонь был потушен, однако балконы полностью выгорели. Об этом сообщает zanoza-news.

Напомним, ранее в столице загорелось семейное общежитие на ул. Бажова,12 в Днепровском районе города. Во время тушения пожара спасли мужчину с подозрением на отравление продуктами горения. Также из дома были выведены 14 человек.

Напомним также, что произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему. 

Также мы писали о том, как в Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. 

По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона, который спровоцировал обрушение кровли, ранившее четверых спасателей.
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