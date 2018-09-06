В Запорожье пожар в многоэтажке повредил две квартиры

В Хортицком районе Запорожья 6 сентября вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже жилой многоэтажки, причем огонь быстро перекинулся на балкон соседнего помещения.

Спасателям пришлось добираться до очага возгорания с помощью автолестницы. Огонь был потушен, однако балконы полностью выгорели. Об этом сообщает zanoza-news.





Напомним, ранее в столице загорелось семейное общежитие на ул. Бажова,12 в Днепровском районе города. Во время тушения пожара спасли мужчину с подозрением на отравление продуктами горения. Также из дома были выведены 14 человек.

Напомним также, что произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему.

Также мы писали о том, как в Одессе вечером 3 сентября возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой.

По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона, который спровоцировал обрушение кровли, ранившее четверых спасателей.