В Запорожье пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры: опубликованы фото
80-летнюю женщину вынесли из задымленной квартиры и передали медикам
В Коммунарском районе Запорожья пожарные спасли 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из задымленной квартиры.
Инцидент произошел 5 марта, в пятиэтажном жилом доме по улице Европейской. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на кухне второго этажа горят домашние вещи на площади три квадратных метра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На момент возникновения пожара в помещении находилась хозяйка квартиры. Позже спасатели передали 80-летнюю пенсионерку работникам скорой помощи.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия ведется расследование. На борьбу с огнем привлекалось три единицы техники и девять спасателей.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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