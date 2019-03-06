В Запорожье пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры: опубликованы фото

80-летнюю женщину вынесли из задымленной квартиры и передали медикам

В Запорожье пожарные спасли пожилую женщину. Фото: ГСЧС

В Запорожье пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fac/8b7/5c7fac8b74207.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fac/8b7/5c7fac8b74207.jpg 2019-03-06T13:28:04+02:00 Запорожье 80-летнюю женщину вынесли из задымленной квартиры и передали медикам















В Коммунарском районе Запорожья пожарные спасли 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из задымленной квартиры.

Инцидент произошел 5 марта, в пятиэтажном жилом доме по улице Европейской. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на кухне второго этажа горят домашние вещи на площади три квадратных метра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На момент возникновения пожара в помещении находилась хозяйка квартиры. Позже спасатели передали 80-летнюю пенсионерку работникам скорой помощи.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия ведется расследование. На борьбу с огнем привлекалось три единицы техники и девять спасателей.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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