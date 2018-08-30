В Запорожье произошел пожар в студенческом общежитии

В Запорожье в студенческом общежитии на улице Жуковского произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило 30 августа в 00:17. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в комнате общежития на восьмом этаже горит матрас. В 00:40 бойцам ГСЧС удалось полностью ликвидировать огонь.

Как сообщили спасатели, на момент возникновении возгорания в комнате находились студенты. Они почувствовали запах дыма, немедленно вызвали ГСЧС и с помощью огнетушителя локализовали пламя. На тушение пожара выехали 7 единиц техники и 25 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства электронной сигареты. На данный момент по факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, утром 27 июля в Шевченковском районе Запорожья произошел пожар в пятиэтажном общежитии. Как оказалось на третьем этаже здания в комнате горел мусор.

Кроме того, недавно пожар произошел в общежитии одного из столичных университетов.