В Запорожской области загорелся микроавтобус: появились фото

В поселке Акимовка в Запорожской области загорелся микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Инцидент произошел 28 августа в 16:20. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "Mercedes Sprinter" на площади одного квадратного метра. В 16:24 пожарным удалось локализовать возгорание, в 16:55 – полностью ликвидировать.

Спасатели рассказали, что на момент возгорания в автомобиле находился водитель, но он быстро выбрался из салона. На данный момент причина пожара устанавливается, а по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Не так давно в Коммунарском районе Запорожья загорелся автомобиль Fiat Doblo, пострадал его владелец. Мужчину госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы.

А 21 августа в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке загорелся моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Кроме того,в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Водитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.



