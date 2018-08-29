В Запорожской области вспыхнул пожар в жилом доме: погибла женщина

Сегодня, 12:20

Огонь охватил 50 квадратных метров здания


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул сегодня ночью около в 2:51 на территории частного домовладения в селе Азовское Бердянского района. Как установили прибывшие на место спасатели, огонь охватил 50 квадратных метров площади дома. В 3:20 бойцам ГСЧС удалось локализовать возгорание, а в 03:55 они полностью ликвидировали пожар.

Кроме того, во время тушения спасатели обнаружили тело 40-летней сожительницы хозяина дома. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, так как дом был отключен от электросети и газоснабжения. На данный момент по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Не так давно в Коммунарском районе Запорожья произошел пожар в квартире, где проживает семья с семью детьми. 

Кроме того, ранее в Запорожье причиной пожара стал обычный кондиционер, в котором, как предполагают, произошло замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул 8 августа в магазине кожи и меха "Кенгуру". 
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