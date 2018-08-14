В Запорожье хулиганы перевернули биотуалет и попали в розыск, после чего решили "исправиться"

Курьезный случай произошел в Запорожье. Сперва четверо малолетних хулиганов перевернули биотуалет, стоящий рядом с заведением в Заводском районе города. А спустя несколько дней эти ребята вернулись на место "преступления" и поставили туалет на место.

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О происшествии стало известно благодаря одной из камер видеонаблюдения, которые установлены по всему Запорожью. Запись инцидента выложили в одном из местных пабликов в социальной сети. После этого малолетних хулиганов через сеть объявили в поиск.

Но, не прошло и трёх дней, как юные вандалы вернулись и поставили туалет на место, как и было. Пользователи соцсетей предполагают, что видео увидели и родители подростков, а потому заставили своих детей исправить содеянное.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье хулиганы "обстреливают" проходящие поезда. В основном вандалы выбивают стекла в окнах и дверях движущихся составов, а также повреждают внутреннее оборудование. С начала 2018 года было совершено 25 актов вандализма, один из которых произошел на территории Запорожья.