В Запорожье напали на таксиста: водителя ранили, а машину угнали

Нападавшие пытались скрыться, но попали в ДТП

В Запорожье напали на таксиста: водителя ранили, а машину угнали 2019-02-20T12:13:00+02:00 Запорожье Нападавшие пытались скрыться, но попали в ДТП













В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя такси и угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, нападение произошло 20 февраля около двух часов ночи в центре города – на проспекте Соборном, когда мужчина ударил ножом водителя такси, а затем угнал автомобиль и, пытаясь скрыться, попал в ДТП.

По прибытии на место аварии, полицейские установили, что в салон такси сели мужчина и женщина, а затем между пассажиром и водителем произошел конфликт, в ходе которого пассажир достал нож и ранил водителя.

После нападавший пересел за руль автомобиля и, зацепив припаркованный автомобиль, наехал на рекламный билборд. При выяснении обстоятельств с патрульными мужчина вел себя агрессивно.

Пострадавшего водителя, а также нападавших госпитализировали в больницу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло два года назад. Злоумышленник скрывался от полиции, однако попался после совершения нападения на лотомаркет,

Также мы писали о том, как в Киевской области задержали дерзкого злоумышленника, который в Броварах чуть не убил случайную прохожую. По данным полиции, очевидцы сообщили, что у дороги лежит раненая женщина. Медики доставили ее в больницу с травмой головы и во время операции обнаружили резиновую пулю.

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