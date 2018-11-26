В Одессе прошла акция в поддержку украинских моряков

После провокации россиян в Азовском море у здания штаба Военно-морских сил в Одессе прошел митинг в поддержку украинских моряков. На акции собрались более двухсот человек, которые спели Гимн Украины и напомнили об агрессии Россиян.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий, над собравшимися развевался большой государственный флаг и периодически звучали слова воинского приветствия – "Слава Украине!"

"Подержать наших военных пришли. Пока стоим, поем Гимн, поддерживаем морально" – рассказал участник акции по имени Ярослав.









"Мы, как неравнодушные украинцы, вышли еще раз напомнить о тех беззакониях, которые творит Российская Федерация на нашей земле. Мы постоянно участвуем во всех акциях", – добавила Валентина Шульц, придерживая украинский флаг.

Примерно через час после начала акции к митингующим вышли представители Военно-морских сил.

"Добавить я ничего не могу. Наши силы выполняют определенные задания. Касательно захваченных военнослужащих, мы на контакте. В первую очередь с Уполномоченным по правам человека, Министерством иностранных дел, взаимодействуем с Красным крестом", – рассказал заместитель командующего ВМС Андрей Урсул.

Также военное командование разместило телефон горячей линии, на которую могут обращаться члены семей военнослужащих, им обещана максимально возможная информация и помощь. Горячая линия для родственников моряков: 068 814 1904.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.