На Волыни судили гражданина Франции, который готовил серию терактов

За оружием француз приехал в Украину, но его задержали на выезде из страны

На Волыни осудили француза, который планировал совершать на территории Французской Республики серию поджогов и взрывов, аза оружием приехал на территорию Украины.

"В июне 2015 году он прибыл в нашу страну. В городе Мариуполь Донецкой области обратился к военнослужащему одного из полков Нацгвардии с предложением купить за 16 тыс. евро пять автоматов системы Калашникова с патронами, два ручных противотанковых гранатомета "РПГ-7В", 125 кг тротила, 100 электродетонаторов и другое", – сказано в сообщении спикера ГПУ Андрея Лысенко.

Военнослужащий сообщил об этом в СБУ и согласился выполнить спецзадание по раскрытию преступной деятельности иностранца.

"21 мая 2016 года француз на автомобиле марки Renault Kangoo, загруженном оружием, решил пересечь госграницу Украины через международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин". После прохождения таможенного оформления в режиме "выезд" незаконная деятельность иностранца была пресечена сотрудниками СБУ. Оружие и боеприпасы были изъяты во время обыска", – добавляет Лысенко.

Согласно приговору Любомльского районного суда, иностранец признан виновным и ближайшие шесть лет проведет за решеткой.

Напомним, недавно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.

А в городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.