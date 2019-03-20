Убийство военного в Чугуеве: суд отправил подростков-подозреваемых в СИЗО

Суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве подростков 15, 16 и 18 лет и их сообщницу

Иллюстрация. Фото: Facebook

Убийство военного в Чугуеве: суд отправил подростков-подозреваемых в СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg 2019-03-20T18:44:05+02:00 Харьков Суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве подростков 15, 16 и 18 лет и их сообщницу

Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения четверым молодым людям, которых подозревают в жестоком убийстве военнослужащего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла к совершению преступления своих друзей в возрасте от 15 до 18 лет. По данным следствия, мотивом убийства стала жажда наживы.

"Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых избить военнослужащего. Жертву заманили в лесополосу и сначала избили, а потом женщина отдала приказ добить парня", - говорится в сообщении.

Непосредственное участие в убийстве принимали подростки 16 и 18 лет – они нанесли жертве многочисленные ножевые ранения. В свою очередь, самый младший участник этой компании снимал преступление на фото и видео.

После убийства военного ограбили: у него забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи. Исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц. 22-летняя девушка подозревается в организации убийства, а снимавший парень – в соучастии.

Напомним, ранее мы сообщали об обстоятельствах этого страшного преступления. В частности, выяснилось, что девушка обвинила военного в изнасиловании и предложила своим знакомым убить солдата, рассказав о том, что у него есть банковская карта, на которой лежит крупная сумма денег.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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