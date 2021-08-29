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В Запорожье возле кафе произошла стрельба, много раненных

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
29 августа, 15:01
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Злоумышленники пытались скрыться от полиции на автомобиле
Злоумышленников задержали патрульные полицейские. Фото: коллаж "Сегодня"
Злоумышленников задержали патрульные полицейские. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье возле одного из кафе произошла стрельба. В результате чего пострадали пять человек, трое из них – госпитализированы. Еще двум врачи оказали помощь на месте происшествия.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел около 5 утра 29 августа на улице Прибрежная магистраль.

"Двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта с пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле "Крайслер".

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Ориентирование на его розыск предоставили всем патрульным нарядам. В районе улицы Северное шоссе злоумышленников остановили и задержали патрульные полицейские. Оба жители Запорожья – 1992 и 1987 года рождения.

Правоохранители изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направили на экспертизу.
По данному факту открыли уголовное производство по "хулиганство". Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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