В Запорожье выбросили из окна кошку, а за ней и ее лоток (видео)

В Запорожье из окна дома выбросили кошку, а вслед за ней ее лоток. Очевидцы вызвали полицию, пушистую отвезли в ветеринарную клинику. Хозяева утверждают, что кошка выпрыгнула сама. Напомним, котов признали частью экосистемы Запорожья. Теперь бездомным животным разрешено свободно жить в любом месте, в том числе – в подвалах и на чердаках многоэтажек.

Стоит отметить, что это не первый громкий случай с жестоким обращением с животными в данном городе. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Запорожье разыскивали живодера, который бросил собаку под колеса поезда. Тогда очевидице чудом удалось спасти и выходить бедное животное. Полицейские сумели оперативно установить подозреваемого – им оказался местный житель, мужчина 1979 года рождения.

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А вот человека, который повесил щенка хаски на дереве, пока только разыскивают. Несчастное животное заметили прохожие и сняли с дерева – щенок бился в конвульсиях. Волонтеры доставили его в ветеринарную клинику, к сожалению, спасти животное не удалось.

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