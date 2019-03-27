В Запорожье выделили дополнительные средства на ремонт школ
Соответствующее решение было принято на сессии горсовета
В Запорожье депутаты городского совета внесли изменения в программу образования и выделили дополнительно почти 20 миллионов гривен на ремонт школ. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Так, 27 марта, депутаты рассматривали вопрос финансирования учебных учреждений 2019-2021 годы и решили выделить дополнительные средства в сумме 19,8 миллионов гривен на ремонт учебных заведений.
Так, на ремонт школы №53 выделят 12 миллионов 733 тысячи гривен, а на замену крыши коллегиума "Малая гуманитарная академия" – 5,7 миллионов гривен.
Кроме того, дополнительно 1,3 миллиона гривен было решено выделить на покупку мебели и оборудования, а также замену окон в школах. Еще 579 тысяч гривен пойдет на приобретение оборудования для инклюзивно-ресурсных центров.
Стоит отметить, что недавно стало известно – на ремонт дорог и строительство мостов в Запорожской области из государственного бюджета выделят более четверти миллиарда гривен.
Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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