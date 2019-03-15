В Запорожье задержали иностранца, подделавшего документы
Мужчину депортируют из Украины с запретом на въезд
В Запорожье сотрудники Государственной миграционной службы обнаружили иностранца с поддельным видом на жительство в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, 37-летний гражданин Республики Ирак обратился в Вознесеновское отделение миграционной службы, чтобы зарегистрировать место жительства. Однако, в ходе проверки специалисты обнаружили у него поддельную справку вида на жительство.
Так, документ был выдан в Полтавской области с бессрочным сроком действия и штампом регистрации места проживания неустановленного образца. В полтавском отделении отметили, что данный гражданин к ним не обращался.
В отношении нарушителя был составлен админпротокол и наложен штраф. Кроме того, было принято решение о принудительном выезде из Украины с запретом въезда на три года.
Напомним, ранее из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". "Авторитет" жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона. Также из Украины выслали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.
Также мы писали о том, что в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье задержали иностранца, подделавшего документы". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье за несколько минут обокрали сразу три автомобиля
Воры разбили окна в машинах и унесли ценные вещи