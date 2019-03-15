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В Запорожье задержали иностранца, подделавшего документы

Сегодня, 12:38

Мужчину депортируют из Украины с запретом на въезд

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.
В Запорожье задержали иностранца, подделавшего документы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg Запорожье Мужчину депортируют из Украины с запретом на въезд

В Запорожье сотрудники Государственной миграционной службы обнаружили иностранца с поддельным видом на жительство в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, 37-летний гражданин Республики Ирак обратился в Вознесеновское отделение миграционной службы, чтобы зарегистрировать место жительства. Однако, в ходе проверки специалисты обнаружили у него поддельную справку вида на жительство.

Так, документ был выдан в Полтавской области с бессрочным сроком действия и штампом регистрации места проживания неустановленного образца. В полтавском отделении отметили, что данный гражданин к ним не обращался.

В отношении нарушителя был составлен админпротокол и наложен штраф. Кроме того, было принято решение о принудительном выезде из Украины с запретом въезда на три года.

Напомним, ранее из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". "Авторитет" жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона. Также из Украины выслали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Также мы писали о том, что в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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Тег подделка, Запорожье, документы, иностранец, депортация, подделка документов

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