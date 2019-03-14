В Запорожье задержали криминального "авторитета": опубликованы фото
На месте происшествия изъяли автомобиль, оружие и наркотики
В Запорожье полицейские задержали неоднократно судимого мужчину с большими связями в криминальной среде. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 10 марта в ходе отработки территории патрульные остановили для проверки автомобиль Chery, за рулем которого находился неоднократно судимый 53-летний мужчина.
При осмотре легковушки в салоне было обнаружено оружие. На место вызвали следователей. В ходе обыска полицейские изъяли переделанный стартовый пистолет, патроны, бейсбольную биту и наркотики. Кроме того, с места происшествия также изъяли автомобиль.
Все изъятое направлено на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.
Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.
Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
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