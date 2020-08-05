В Запорожском СИЗО объяснили "оптовую" продажу мест в платной камере

По словам тюремщиков, желающие занять комфортные места в очереди не выстраиваются

Выкупить все места в платной камере Запорожского следственного изолятора один заключенный смог, поскольку не было других желающих заплатить за комфортное пребывание под арестом.

Реклама

Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Вадим Кириенко, сообщает 061.com.ua.

"До этого не было желающих, он изъявил желание и проплатил. Это не запрещено. До конца месяца в СИЗО откроют еще одну камеру на одно-два места, меньшую по размерам, его переведут туда", - заверил он.

Кириенко добавил также, что среди заключенных в Днепре никто не изъявил желания находиться в платной камере, а в Вольнянской колонии был только один желающий.

"Пока очередей в платные камеры нет", – сказал он.

В тренде Украинские военные рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе

Реклама

Кроме того, офицер подчеркнул, что мужчина, заплативший за все места в камере, находится в СИЗО в статусе подсудимого за совершение имущественных преступлений, связанных с финансами.

Напомним, Министерство юстиции ввело новую услугу – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО. Такие "подарочные сертификаты" глава ведомства Денис Малюська предлагает дарить чиновникам.

Как сообщалось, размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Также сообщалось, что в Украине уже этим летом планируют запустить продажу "замороженных" и освобожденных тюрем. Продажу будут проводить на открытых аукционах через систему Prozorro.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама