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В Запорожской области из-за ботулизма умер мужчина

Сегодня, 13:48

32-летний житель Энергодара неделю пролежал в коме, но не смог побороть вирус

В Запорожской области 32-летний житель Энергодара проведя неделю в коме из-за ботулизма, умер в больнице. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"Эпидемиологическое расследование показало, что мужчина, вероятнее всего, заразился ботулизмом, съев вяленую тарань. Рыба была поймана в Днепре возле Энергодара и приготовлена в домашних условиях", – сообщили в лабораторном центре.

Мужчина был госпитализирован 14 апреля с острыми симптомами болезни, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, однако все их усилия не увенчались успехом – 21 апреля мужчина умер, не приходя в сознание.

Стоит отметить, что в прошлом году в Запорожской области ботулизм диагностировали у 13-ти человек, двое из которых умерли. Во всех случаях причиной заболевания стала рыба домашнего производства.

Также мы писали о том, как во Львове врачи боролись за жизнь 25-летнего парня, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали ботулизм.

Ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Кроме того, неоднократные случаи ботулизма фиксировались и в столице.

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Тег вирус, болезнь, ботулизм, запорожская область, энергодар

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