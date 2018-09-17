В Запорожской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

Сегодня, 16:15

Юноша от полученных травм скончался на месте ДТП


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло поздно вечером 15 сентября на улице Интеркультурной. Автомобиль "Volvo XC70" под управлением местного жителя 1997 года рождения в районе пешеходного перехода сбил велосипедиста. В результате аварии житель Мелитополя 2000 года рождения от полученных травм погиб на месте. На данный момент все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Продолжается досудебное расследование", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                      

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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