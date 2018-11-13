В Запорожской области водитель Nissan насмерть сбил пешехода

Сегодня, 16:38

В результате аварии на трассе Запорожье – Донецк пешеход погиб на месте

В Запорожской области автомобиль Nissan насмерть сбил 57-летнего мужчину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 ноября на 25-м километре автотрассы Запорожье – Донецк. Как выяснилось, пострадавшим оказался житель Вольнянска, который от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. По факту гибели человека открыто уголовное производство по статье 28602 УК Украины "Нарушение правил дорожного движения", ведется следствие.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, жертва, запорожская область, смертельное ДТП

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"Сегодня"

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