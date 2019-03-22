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В Виннице вспыхнула квартира в многоэтажке: погибла женщина

Сегодня, 10:47

Тело погибшей во время тушения огня нашли спасатели

Фото: Pixabay
В Виннице вспыхнула квартира в многоэтажке: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg Другие регионы Тело погибшей во время тушения огня нашли спасатели

В Виннице в квартире пятиэтажного дома произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибшую женщину, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 00:34. Как выяснилось, пламя охватило одну из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Васильковой. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 00:52, а в 01:00 его ликвидировали.

"В одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни. Погибшей оказалась 44-летняя хозяйка квартиры", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Винница, ГСЧС, жилой дом

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