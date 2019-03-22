В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины
Причину возникновения огня устанавливают
В Донецкой области в частном жилом доме произошел жуткий пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 2:50. Как выяснилось, пламя охватило один из одноэтажных жилых домов в селе Чермалык Волновахского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 4:35, а ликвидировали его в 5:25.
"В результате пожара погиб мужчина, 1958 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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