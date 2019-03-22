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В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Сегодня, 10:19

Причину возникновения огня устанавливают

Фото: Pixabay
В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Донбасс Причину возникновения огня устанавливают

В Донецкой области в частном жилом доме произошел жуткий пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 2:50. Как выяснилось, пламя охватило один из одноэтажных жилых домов в селе Чермалык Волновахского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 4:35, а ликвидировали его в 5:25.

"В результате пожара погиб мужчина, 1958 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, погиб, мужчина, Донецкая область, жилой дом

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