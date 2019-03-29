В Черкасской области вспыхнул жилой дом: погибла женщина
Бездыханное тело в задымленном доме в Жашкове обнаружили соседи
В Черкасской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Смертельный пожар произошел 28 марта в жилом доме на улице Лановой в райцентре Жашков. Соседи, которые увидели дым, выходящих из окон дома, сразу бросились на помощь. Но в задымленном помещении люди обнаружили бездыханное тело матери хозяйки дома.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пламя успело уничтожить домашние вещи и мебель в доме.
"По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", – отметили в ГСЧС.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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