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В Черкасской области вспыхнул жилой дом: погибла женщина

Сегодня, 12:02

Бездыханное тело в задымленном доме в Жашкове обнаружили соседи

Фото: Pixabay
В Черкасской области вспыхнул жилой дом: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Другие регионы Бездыханное тело в задымленном доме в Жашкове обнаружили соседи

В Черкасской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Смертельный пожар произошел 28 марта в жилом доме на улице Лановой в райцентре Жашков. Соседи, которые увидели дым, выходящих из окон дома, сразу бросились на помощь. Но в задымленном помещении люди обнаружили бездыханное тело матери хозяйки дома.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пламя успело уничтожить домашние вещи и мебель в доме.

"По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", – отметили в ГСЧС.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, женщина, погибла, старушка, ГСЧС, Черкасская область

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