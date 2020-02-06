В Запорожской области перевернулась маршрутка: пять человек оказались в больнице

В результате ДТП автобус вылетел с трассы и перевернулся

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области, недалеко от Мелитополя, на заснеженной трассе перевернулся микроавтобус. В результате происшествия пять человек оказались в больнице.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 6 февраля, около 7:30, на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск, когда водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в котором находились шесть пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил переворот автобуса.

"Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за непогоды, которая обрушилась на Украину, в 13 областях страны были обесточены 600 населенных пунктов.

Также стоит добавить, что в плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

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