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В Запорожской области пожар едва не унес жизни четырех человек

Сегодня, 19:37

Спасатели справились с огнем на протяжении часа и сумели вывести людей из горящего дома

Запорожские спасатели вывели из горящего дома четырех человек
Запорожские спасатели вывели из горящего дома четырех человек. Фото: ГСЧС
В Запорожской области пожар едва не унес жизни четырех человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/424/e35/5c7424e358123.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/424/e35/5c7424e358123.jpg Запорожье Спасатели справились с огнем на протяжении часа и сумели вывести людей из горящего дома

В Запорожской области спасатели вывели четырех человек из горящего дома в селе Константиновка, Мелитопольского района.

Бригада из пятерых спасателей прибыла по вызову о возгорании частного дома по улице школьной, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, пламя распространилось на две комнаты дома, в которых на площади 50 квадратных метров пылали вещи и мебель. Во время пожара в помещениях находились люди, которых спасатели вывели на свежий воздух.

От медицинской помощи спасенные отказались. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Бойцы ГСЧС сумели полностью ликвидировать возгорание на протяжении часа.

Напомним, ранее в ГСЧС озвучили жуткую статистику по жертвам пожаров. Как оказалось, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека.

Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти. Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

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Тег пожар, запорожская область, ГСЧС

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