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В Кировоградской области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Сегодня, 15:50

Тело погибшего мужчины во время тушения огня нашли спасатели

Фото: ГСЧС в Кировоградской области
Фото: ГСЧС в Кировоградской области.
В Кировоградской области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f2/b99/5c73f2b991083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f2/b99/5c73f2b991083.jpg Другие регионы Тело погибшего мужчины во время тушения огня нашли спасатели

В Кировоградской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 12:30. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Центральной в селе Оситная Новомиргородского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь в 12:12, а в 12:37 ликвидировать его.

"Во время тушения пожара спасателями обнаружено тело погибшего хозяина дома 1968 г.р.", - рассказали в ГСЧС и отметили, что обстоятельства смерти мужчины и причина пожара устанавливаются.

Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти. Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, спасатели, ГСЧС, кировоградская область, погибший

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