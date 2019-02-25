В Кировоградской области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины
Тело погибшего мужчины во время тушения огня нашли спасатели
В Кировоградской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 12:30. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Центральной в селе Оситная Новомиргородского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь в 12:12, а в 12:37 ликвидировать его.
"Во время тушения пожара спасателями обнаружено тело погибшего хозяина дома 1968 г.р.", - рассказали в ГСЧС и отметили, что обстоятельства смерти мужчины и причина пожара устанавливаются.
Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти. Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кировоградской области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жуткая статистика: в ГСЧС назвали число погибших на пожарах с начала года
За минувшие сутки пожары унесли жизни 12 украинцев
В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала
Из дома спасатели эвакуировали семеро жильцов