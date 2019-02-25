Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала

Сегодня, 11:09

Из дома спасатели эвакуировали семеро жильцов дома

Фото: ГСЧС в Одесской области
Фото: ГСЧС в Одесской области.
В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3af/395/5c73af395797a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3af/395/5c73af395797a.jpg Одесса Из дома спасатели эвакуировали семеро жильцов дома

В Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 3:07. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на четвертом этаже дома на проспекте Шевченко 15/4. Прибывшим на место спасателям в 4:34 удалось локализовать огонь, а в 4:49 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"Во время тушения пожара обнаружено погибшую женщину 1938 г.р., спасено пострадавшую хозяйку квартиры 1958 г.р. и эвакуированы 7 жителей жилого дома. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ГСЧС.

На данный момент причину возгорания выясняют.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, пожар, эвакуация, погибла, жилой дом, пострадавшая

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен

Вчера, 14:28

Серьезный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии

В Житомирской области вспыхнул дом: погиб мужчина

23 февраля, 13:11

Пламя охватило 20 "квадратов" одноэтажного здания

В Одессе ночью вспыхнул масштабный пожар

22 февраля, 18:19

Пожар вспыхнул в на четвертом этаже жилой мандсарды

В Чернигове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли троих человек

22 февраля, 15:59

Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

5 примет почему нельзя дарить полотенца

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Тимошенко рассказала, кто может занять ключевые посты в Кабмине

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб (видео)

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство