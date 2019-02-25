В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала

Из дома спасатели эвакуировали семеро жильцов дома

Фото: ГСЧС в Одесской области.

В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3af/395/5c73af395797a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3af/395/5c73af395797a.jpg 2019-02-25T11:09:00+02:00 Одесса Из дома спасатели эвакуировали семеро жильцов дома

В Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 3:07. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на четвертом этаже дома на проспекте Шевченко 15/4. Прибывшим на место спасателям в 4:34 удалось локализовать огонь, а в 4:49 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"Во время тушения пожара обнаружено погибшую женщину 1938 г.р., спасено пострадавшую хозяйку квартиры 1958 г.р. и эвакуированы 7 жителей жилого дома. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ГСЧС.

На данный момент причину возгорания выясняют.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.