В Одессе в жилом доме вспыхнул пожар: одна женщина погибла, еще одна – пострадала
Из дома спасатели эвакуировали семеро жильцов дома
В Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 3:07. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на четвертом этаже дома на проспекте Шевченко 15/4. Прибывшим на место спасателям в 4:34 удалось локализовать огонь, а в 4:49 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"Во время тушения пожара обнаружено погибшую женщину 1938 г.р., спасено пострадавшую хозяйку квартиры 1958 г.р. и эвакуированы 7 жителей жилого дома. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ГСЧС.
На данный момент причину возгорания выясняют.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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