В Запорожской области растет количество больных корью

С начала года в регионе зафиксировали 328 случаев болезни

В Запорожской области участились случаи заболевания корью. Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

За последнюю неделю в регионе корь обнаружили у семи человек: три случая зафиксировали в Запорожье, и еще по два – в Вольнянском и Черниговском районах области. А за предыдущую неделю был зарегистрирован лишь один случай заболевания в Запорожье. За последнюю отчетную неделю ограничительные меры о запрете посещения дошкольных и школьных учебных заведений не применяли.

Примечательно, что с начала года в регионе зарегистрировано 328 случаев кори, из которых 196 – взрослые, и 132 – дети. Лидирует по количеству заболевших в текущем году Запорожье: тут корь обнаружили у 125 человек. Почти столько же зафиксировали и в Васильевском районе – 110 случаев).

Ранее мы писали о том, что количество случаев заболеваемости корью в Украине с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тысяч.

Как сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.