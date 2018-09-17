В Запорожской области растет количество больных корью

Сегодня, 23:26

С начала года в регионе зафиксировали 328 случаев болезни

Фото: пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава
Фото: пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава

В Запорожской области участились случаи заболевания корью. Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

За последнюю неделю в регионе корь обнаружили у семи человек: три случая зафиксировали в Запорожье, и еще по два – в Вольнянском и Черниговском районах области. А за предыдущую неделю был зарегистрирован лишь один случай заболевания в Запорожье. За последнюю отчетную неделю ограничительные меры о запрете посещения дошкольных и школьных учебных заведений не применяли.

Примечательно, что с начала года в регионе зарегистрировано 328 случаев кори, из которых 196 – взрослые, и 132 – дети. Лидирует по количеству заболевших в текущем году Запорожье: тут корь обнаружили у 125 человек. Почти столько же зафиксировали и в Васильевском районе – 110 случаев).

Ранее мы писали о том, что количество случаев заболеваемости корью в Украине с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тысяч. 

Как сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.
Запорожье, заболевание, корь, запорожская область, заболевшие

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожской области растет количество больных корью". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: amicopediatra.it

В Мариуполе заболели 12 воспитанников детдома: врачи подозревают корь

14 Сентября, 15:16

Самому младшему из заболевших - 3,5 года, а самому старшему - 14

Украина

Фото: amicopediatra.it

С начала года корью в Украине заболели 30 тыс. человек

29 Августа, 00:42

За отчетный период от осложнений, вызванных корью, умерло 13 человек, в том числе девять детей
Загрузка...

Одесса

В Украину доставили вакцины. Фото из открытых источников

Одесскую область снова атакует опасная болезнь

14 Августа, 06:00

Медики рапортуют: за прошлую неделю зафиксировали на 65,5% случаев заражения вирусом больше, чем ранее

Украина

В Украину доставили вакцины. Фото из открытых источников

В Украину доставили новую партию вакцин от кори - МОЗ

7 Августа, 19:27

По состоянию на 2 августа 2018 года в Украине есть 764 тысячи доз вакцин
Загрузка...