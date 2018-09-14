В Мариуполе заболели 12 воспитанников детдома: врачи подозревают корь

Самому младшему из заболевших – 3,5 года, а самому старшему – 14

В Мариуполе 12 воспитанников детского дома были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы с высокой температурой, головной болью и сыпью на коже. Окончательный диагноз медики еще не поставили, однако подозревают, что дети заболели корью.

Воспитанники "Центра опеки" попали на больничные койки на протяжении двух дней. Самому младшему пациенту – 3,5 года, самому старшему – 14.

"На сегодняшний день состояние детей средней тяжести. Все получают лечение согласно протоколу", – заверил детский инфекционист Андрей Серветник.

В свою очередь, директор детского дома убеждает, что все дети были привиты и сейчас проходят повторную вакцинацию, а группы заведения сейчас закрыты на карантин.

"Сейчас переживаем, что и дети, и взрослые, все в контакте. Но все взрослые, все привитые", – заявила директор детского дома "Центр опеки" Людмила Лазаренко.

Между тем, врачи говорят, что эпидемии кори в Мариуполе нет, и болеют лишь те, кто вовремя не сделал прививку. При этом необходимая вакцина бельгийского производства в городе есть, и побочных эффектов она не дает.

"Флакон на две дозы. В течение смены мы должны ее использовать. У нас поток идет большой, и на двух человек мы ее используем. Срок годности ее до января 2020 года", – рассказала медсестра прививочного кабинета с 30-летним стажем Людмила Оксанич.

Тем временем, вспышки кори уже зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. С начала года этой болезнью заболели более 30 тысяч украинцев, 13 человек умерли.

Напомним, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Ранее ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.