В Запорожской области в ЧП погибли два человека

В Запорожской области на протяжении суток в результате чрезвычайных происшествий погибли два человека, а еще шестерых удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

По данным спасателей, на протяжении 4 марта было проведено 15 выездов, из них восемь – на ликвидацию пожаров.

Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили двоих погибших.

Еще пять раз выезжали на помощь автомобилям, застрявшим на дорогах из-за снега и гололеда.

Во время оказания им помощи были спасены шесть человек.

Кроме того, спасатели получили два ложных вызова.

Напомним, ранее в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег, выдумывая всяческие шутки на эту тему.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель.

Кроме того, из-за снегопадов крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков.