В Запорожской области в ЧП погибли два человека

Сегодня, 12:37

Спасателям удалось спасти шестерых

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Запорожской области на протяжении суток в результате чрезвычайных происшествий погибли два человека, а еще шестерых удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

По данным спасателей, на протяжении 4 марта было проведено 15 выездов, из них восемь – на ликвидацию пожаров.

Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили двоих погибших.

Еще пять раз выезжали на помощь автомобилям, застрявшим на дорогах из-за снега и гололеда.

Во время оказания им помощи были спасены шесть человек.

Кроме того, спасатели получили два ложных вызова.

Напомним, ранее в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег, выдумывая всяческие шутки на эту тему.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. 

Кроме того, из-за снегопадов крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков.
спасатели, запорожская область, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожской области в ЧП погибли два человека". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Ровенской области во время пожара погибли мать и сын

3 Марта, 20:09

Тела погибших в дыму и огне обнаружили спасатели

Харьков

ЧП под Харьковом: когда девочку достали из снежной ловушки, она не дышала

2 Марта, 20:22

Ребенок упал в овраг вместе с тоннами снега
Загрузка...
Загрузка...