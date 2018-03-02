ЧП под Харьковом: когда девочку достали из снежной ловушки, она не дышала

Сегодня, 20:22

Ребенок упал в овраг вместе с тоннами снега


В селе Ивашки Золочевского района 12-летнюю девочку привалило снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ведомства, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м. В этот момент произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.

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Местные жители пытались самостоятельно найти малышку среди снега, но безуспешно. Когда прибыли спасатели, они оперативно принялись за работу и под двухметровым слоем снега нашли ребенка. Когда девочку достали и снега, она не дышала.

"Двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия, и спустя две минуты дыхание ребенка возобновилось", – пишут спасатели.

Дополнительно девочку осмотрели медики.

Напомним, в Харькове девушка провалилась в открытый люк. Харьковчанка не заметила опасность в сугробе.

Также мы писали. что в Одессе девушка примерзла языком к остановке.

А в России 16-летняя девушка замерзла насмерть после свидания с парнем.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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