ЧП под Харьковом: когда девочку достали из снежной ловушки, она не дышала

В селе Ивашки Золочевского района 12-летнюю девочку привалило снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ведомства, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м. В этот момент произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.

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Местные жители пытались самостоятельно найти малышку среди снега, но безуспешно. Когда прибыли спасатели, они оперативно принялись за работу и под двухметровым слоем снега нашли ребенка. Когда девочку достали и снега, она не дышала.

"Двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия, и спустя две минуты дыхание ребенка возобновилось", – пишут спасатели.

Дополнительно девочку осмотрели медики.

Напомним, в Харькове девушка провалилась в открытый люк. Харьковчанка не заметила опасность в сугробе.

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