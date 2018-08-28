В Луганской области от пожара спасли зайчонка

В Старобельском районе Луганской области спасатели вытащили из пожара маленького зайчонка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

"25 августа сотрудники 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области во время возгорания сухой растительности на открытой территории в селе Подгоровка Старобельского района из горящей травы спасли маленького зайчонка, семья которого погибла в огне", – говорится в сообщении.

Не так давно в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

Напомним, в Херсонской области спасли собаку, которая две недели провела в выгребной яме туалета сельсовета. Местные жители говорят, что животное туда бросил, скорей всего его же владелец.