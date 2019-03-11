В Запорожской области закрыли на ремонт трассу: водителей отправляют в объезд
Под Мелитополем закрыли на ремонт дорогу на Одессу
На трассе в Запорожской области временно ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.
Движение по дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск будет закрыто на период с 8 утра 12 марта до 20 часов 14 марта будет закрыто в связи с выполнением дорожно-ремонтных работ на железнодорожном переезде.
Кроме того, будет закрыт также въезд и выезд из Мелитополя со стороны Херсонской области. В то же время, дорожники опубликовали схему организации проезда.
Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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