В Запорожской области закрыли на ремонт трассу: водителей отправляют в объезд

Под Мелитополем закрыли на ремонт дорогу на Одессу

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Запорожской области закрыли на ремонт трассу: водителей отправляют в объезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg 2019-03-11T18:46:50+02:00 Запорожье Под Мелитополем закрыли на ремонт дорогу на Одессу

На трассе в Запорожской области временно ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.

Движение по дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск будет закрыто на период с 8 утра 12 марта до 20 часов 14 марта будет закрыто в связи с выполнением дорожно-ремонтных работ на железнодорожном переезде.

Кроме того, будет закрыт также въезд и выезд из Мелитополя со стороны Херсонской области. В то же время, дорожники опубликовали схему организации проезда.









Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области закрыли на ремонт трассу: водителей отправляют в объезд". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.